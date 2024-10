Roma-Bologna: dalle 12 in vendita i biglietti. Con una novità contro il secondary ticketing

La Roma ha reso noto sul proprio sito ufficiale le modalità di vendita dei biglietti per Roma-Bologna, in programma domenica 10 novembre alle 15.

Dalle 12 di oggi, infatti, i tifosi giallorossi possono acquistare un tagliando per la sfida. Con una novità lanciata dalla Roma per contrastare il secondary ticketing. Ecco quanto specificato nella nota:

Per combattere ulteriormente il fenomeno del secondary ticketing, chi acquisterà nel settore Distinto Nord Est riceverà una mail di conferma con la possibilità di salvare nel wallet il biglietto solamente in formato elettronico sul proprio dispositivo (non verrà inviato alcun biglietto in formato pdf). Il Club da tempo ha intrapreso un percorso determinato contro i sistemi di rivendita non autorizzati dei tagliandi dello Stadio. Chiunque volesse segnalare un abuso, può accedere direttamente al form segnalato di seguito.

