FIORENTINA-ROMA: info biglietti. Il 21 ottobre alle 15 al via la vendita dei tagliandi, settore ospiti a 35 euro (COMUNICATO)

Domenica 27 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la partita tra Fiorentina e Roma, valida per la nona giornata di Serie A. Come riportato dal sito della società toscana, dalle ore 15 del 21 ottobre inizierà la vendita dei biglietti riservati al settore ospiti e il costo è di 35 euro a tagliando. Ecco la nota: "La vendita del settore Ospiti identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, inizierà il 21/10/2024 ore 15:00 con una piccola aliquota di tagliandi disponibili, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte delle Autorità competenti su ulteriori disponibilità. La vendita sarà attiva fino alle ore 19:00 del 26/10/2024 per i soli possessori di fidelity card del AS ROMA".

bigliettifiorentina.com

