Il campionato della Roma ripartirà da Genova e dal Marassi, dove domenica alle 12.30 la squadra di De Rossi incrocerà gli scarpini con quella di Gilardino. Ad accompagnarla, come ormai di consueto, ci sarà un settore ospiti già sold out nella giornata di oggi, con gli oltre 2mila posti riservati ai tifosi romanisti che sono andati esauriti in poco tempo.