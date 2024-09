AS Roma: in vendita il pack 3 partite con Dinamo Kiev, Torino e Bologna a partire da 21 euro a gara (COMUNICATO)

Altra iniziativa della Roma. Come annunciato dalla società giallorossa, a partire dalle ore 12 di oggi è in vendita il pack 3 partite che prevede il match casalingo di Europa League contro la Dinamo Kiev (giovedì 24 ottobre ore 18:45) e le due sfide di Serie A contro Torino (giovedì 31 ottobre ore 20:45) e Bologna (domenica 10 novembre ore 15:00). Si parte da almeno 21 ore a gara. Ecco il comunicato: "Altre tre partite a un prezzo vantaggioso, per continuare a sostenere la nostra squadra risparmiando rispetto al prezzo del singolo biglietto.

Dalle ore 12:00 del 27 settembre è infatti in vendita il secondo Pack stagionale!

Contempla due match di Serie A - contro il Torino attualmente primo in classifica e il Bologna - e uno di Europa League contro la Dynamo Kyiv, a partire da 21€ a match, con riduzioni per gli under 18.

Il cambio utilizzatore sarà attivo su ciascuna partita da quando andranno in vendita le singole gare e potrà essere effettuato anche per un singolo match del Pack".

