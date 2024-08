Roma-Empoli: previsti oltre 56mila spettatori. Per l’Europa League sottoscritti 17mila abbonamenti

Il supporto dei tifosi della Roma è sempre travolgente e anche per il prossimo anno non sarà da meno. Per la prima partita in casa di Serie A contro l’Empoli del 25 agosto, infatti, sono previsti oltre 56mila spettatori all’Olimpico. Arriva, poi, anche il primo dato sul numero di abbonamenti sottoscritti per l’Europa League. Sono ben 17mila le tessere vendute dalla società giallorossa per le 4 partite in casa della competizione europea che dall’anno prossimo cambierà format.