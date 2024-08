-4 giorni all'inizio della stagione. Domenica sera la Roma inizierà il suo cammino in campionato sfidando in Sardegna il Cagliari e una settimana dopo, domenica 25 agosto, ospiterà allo Stadio Olimpico l'Empoli per la prima stagionale in casa: per l'occasione saranno oltre 59mila gli spettatori sugli spalti.

Per quanto riguarda, invece, gli abbonamenti coppe ad oggi sono state staccate 40mila tessere.

LR24