Roma-Empoli: info biglietti. Aperto ai tifosi giallorossi anche il settore Distinti Nord Ovest, tagliandi in vendita dalle 11 (COMUNICATO)

Grande novità per i tifosi della Roma. Come rivelato dalla società giallorossa tramite un comunicato, in occasione del match contro l'Empoli, valido per la seconda giornata di campionato e in programma domenica alle ore 20:45, sarà aperto ai romanisti anche il settore Distinti Nord Ovest. La vendita dei biglietti partirà oggi alle ore 11. Ecco la nota ufficiale: "Un Olimpico interamente giallorosso per spingere la Roma alla prima vittoria in campionato. Per questo, dalle ore 11:00 di mercoledì anche il Distinti Nord Ovest - il settore normalmente riservato agli ospiti - sarà in vendita per la sfida con l'Empoli, in agenda domenica alle 20:45. Ogni romanista potrà acquistare massimo 4 biglietti di Distinti Nord Ovest per singola transazione. Il resto dello Stadio è praticamente sold out: siamo già oltre 60 mila! Ancora una volta, Il sostegno della nostra tifoseria potrà giocare un ruolo fondamentale".

(asroma.com)

