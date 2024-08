Scattava oggi la vendita dei biglietti per Roma-Empoli, prima casalinga della squadra di Daniele De Rossi nella stagione 2024/25 che si aprirà con la trasferta di Cagliari. Dopo le prime ore, sono già 47mila i tifosi che riempiranno l'Olimpico, tra gli abbonati e i tagliandi venduti fin qui.

