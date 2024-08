As Roma: in vendita da oggi il pack con 3 partite a 63 euro

A partire da oggi, è possibile acquistare un pacchetto con tre partite in programma allo Stadio Olimpico, due di campionato, contro Udinese e Venezia, e una di Europa League, al debutto, ad un prezzo vantaggioso (63 euro).

Questa la nota pubblicata dal sito ufficiale della Roma sull'iniziativa:

Tre partite allo Stadio Olimpico, due di Serie A e una di Europa League, a partire da 63 euro (21 a match). È il vantaggio di sottoscrivere il pack per le gare contro Udinese, Venezia e la prima sfida casalinga della fase campionato di Europa League, risparmiando rispetto all'acquisto di un singolo tagliando. Il pack si potrà acquistare a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 28 agosto. Sono previste riduzioni per gli Under 18.

Le gare di campionato – valide per la quinta e la sesta giornata – sono in programma rispettivamente nel fine settimana del 22 e del 29 settembre, mentre per quella di coppa devono ancora essere resi noti date e orario.

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE