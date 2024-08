AS Roma: disponibile l'aggiornamento dell'app "Il mio posto". Dalle 17 sarà possibile attivare l'abbonamento 2024/2025

Novità per quanto riguarda l'abbonamento sottoscritto dai tifosi della Roma per il prossimo anno. Come riferito dalla società giallorossa sui propri canali social, è disponibile l'aggiornamento dell'app "Il Mio Posto". Aggiornando l'app dalle 17:00 di oggi sarà possibile attivare l'abbonamento 2024/2025.

? È disponibile ora l'aggiornamento dell'App "Il Mio Posto" ? Aggiornando l'app, dalle 17 di oggi potrai attivare l’abbonamento Serie A 2024/25. ⚠️ Gli abbonamenti precedenti verranno spostati dalla home alla sezione dello Storico. ⬇️ Aggiornala ora ? Google Play Store:… pic.twitter.com/oHI3E0Oevx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024