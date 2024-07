Abbonamenti coppe 2024/25: dal 29 luglio al via la vendita per gli abbonati Serie A (COMUNICATO AS ROMA)

Dopo aver chiuso la campagna abbonamenti per la Serie A per la prossima stagione, la Roma lancia con lo stesso slogan 'Nun se pò spiegà' anche la campagna abbonamenti coppe 2024/2025 che inizierà da lunedì 29 luglio. Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso:

Dopo la fase dedicata al campionato, dal 29 luglio inizierà la vendita degli abbonamenti Coppe. Il pacchetto prevede cinque partite, una in più rispetto alla scorsa stagione: le 4 della fase campionato dell’Europa League nella sua nuova formula e l’ottavo di finale di Coppa Italia in gara unica (il 4 o il 18 dicembre 2024, data e orari ancora da definire).

L’abbonamento permetterà di assistere alle gare di Coppa ad un prezzo vantaggioso. Si parte da 11 euro a partita e sono previste riduzioni per gli under 16, oltre che per i disabili o invalidi con accompagnatore.

Modalità di acquisto

La vendita riservata ai soli possessori dell’abbonamento Serie A 2024-25, inizierà lunedì 29 luglio alle ore 16.

Fino alle 13 del 13 agosto, gli abbonati Serie A 2024-25 potranno confermare il loro posto ad un prezzo vantaggioso.

Maggiori informazioni su un'eventuale vendita libera verranno comunicate a ridosso della data di chiusura della prelazione.

Altre info

L’abbonamento Coppe si potrà sottoscrivere online su asroma.com o tramite Contact Center al numero 06-89386000 (solo per acquisto ridotto o disabili).

Come per gli abbonamenti di Serie A, si potrà pagare a rate e su diversi circuiti.

(asroma.com)

