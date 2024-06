Abbonamenti: posti liberi in Curva e Distinti Sud saranno disponibili solo per vecchi abbonati che non hanno rinnovato

Continua la campagna abbonamenti della Roma che oggi ha visto superare le 15mila tessere confermate da chi aveva già un posto nella passata stagione. Nella fase successiva sarà possibile cambiare posto ma, come precisa il club, dalle ore 16:00 del 18 giugno alle ore 12:00 del 20 giugno, eventuali posti liberi di Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, saranno a disposizione dei soli abbonati 2023/24 che non hanno ancora rinnovato.

Dunque, si specifica come la conferma del posto non è garantita per chi la scorsa stagione possedeva l’abbonamento nei settori sopra menzionati, ma tutti gli abbonati 23-24 che non hanno ancora rinnovato avranno la prelazione sugli eventuali posti liberi fino al 20 giugno.