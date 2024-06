Campagna abbonamenti 24/25, sul sito della Roma appare il banner "Coming Soon"

Con la vittoria sul Milan per 5-2 nell'amichevole di Perth si conclude ufficialmente la stagione calcistica della Roma. Il club giallorosso conta nelle sue casse 57 sold out consecutivi registrando 1.701.392 ingressi allo Stadio Olimpico da parte dei sostenitori giallorossi solo nella stagione 23/24. Aumenta quindi l'attesa per la prossima campagna abbonamenti che, come si evince da un banner presente sul sito della Roma nella sezione "biglietti", partirà a breve: "1.701.392 volte grazie per il vostro amore. Abbonamenti 2024/2025...Coming Soon"