Abbonamenti, dalle 16 al via la nuova fase di vendita: code virtuali di oltre un'ora

La campagna abbonamenti lanciata dalla Roma in vista della stagione 2024/25 procede a gonfie vele, tanto da aver già raggiunto quota 25mila tessere vendute. Terminata la prima fase, dalle ore 16 di oggi si potrà rinnovare a un prezzo dedicato scegliendo un posto tra quelli disponibili nei vari settori. Il termine è fissato alle ore 18 del 26 giugno. Inoltre eventuali posti liberi in Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud, saranno a disposizione dei soli abbonati 2023/24 che devono ancora rinnovare e potranno farlo entro le 12:00 del 20 giugno. Oltre al rinnovo degli abbonamenti, i tifosi potranno acquistare fino alle ore 18 del 26 giugno un nuovo abbonamento scegliendo il settore e posto tra quelli disponibili inclusi quelli non confermati dagli abbonati 2023/24 (ad eccezione dei settori Curva Sud Centrale, Curva Sud Laterale e Distinti Sud che saranno eventualmente disponibili a partire dalle ore 13:00 del 20 giugno).

A circa un'ora dall'inizio della nuova fase di vendita si registrano code virtuali di oltre un'ora.