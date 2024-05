Roma-Genoa: info biglietti. Aperto ai tifosi giallorossi il settore ospiti, tagliandi in vendita dalle 14:30 (COMUNICATO)

Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà il Genoa nel match valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Gli uomini di De Rossi disputeranno l'ultima partita stagionale allo Stadio Olimpico e, in seguito alla chiusura della trasferta per i sostenitori liguri, è stato aperto ai tifosi giallorossi anche il settore ospiti (Distinti Nord-Ovest): la vendita dei tagliandi partirà oggi alle ore 14:30. Ecco la nota ufficiale: "Per Roma-Genoa è da ora disponibile anche il Distinti Nord-Ovest, settore normalmente riservato alla tifoseria avversaria. Sarà possibile acquistare i tagliandi a partire dalle ore 14:30 di venerdì 17 maggio. La gara è valida per la giornata numero 37 di Serie A ed è in programma il 19 maggio alle 20:45. Ogni tifoso potrà comprare un massimo di 4 biglietti a transazione (30€ la tariffa standard). Acquista subito il tuo biglietto".

