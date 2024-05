ROMA-GENOA: info biglietti. Al via la vendita libera (COMUNICATO)

Nel weekend del 19 maggio allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Roma e Genoa, valida per la trentasettesima giornata di Serie A e ultima partita casalinga dei giallorossi. Come annunciato dalla società capitolina, dalle ore 16 di oggi è partita la vendita libera dei biglietti. Ecco la nota ufficiale: "Sarà il giorno dell'arrivederci Roma, sarà l'ultimo match allo Stadio Olimpico per questa stagione.

Ma la sfida con il Genoa, in calendario nel weekend del 18-19 maggio e valida per la giornata numero 37 di Serie A – data e orario non stati ancora resi noti – non sarà la classica partita di fine stagione: la posta in palio per noi romanisti sarà altissima, in chiave Champions.

I biglietti possono essere acquistati dalle ore 16:00 di venerdì 3 maggio. Una porzione di tagliandi era già andata in vendita a novembre durante il Black Weekend. E ora riprenderà. Ecco tutte le info.

Fase 1 – Black Weekend

Per tutti i biglietti acquistati tra le ore 00:01 di venerdì 24 novembre e fino alle ore 23:59 di domenica 26 novembre, grazie alla Promo Black Weekend, sarà possibile accedere al cambio utilizzatore a partire da venerdì 3 maggio alle ore 16:00.

Fase 2 – Vendita libera

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 16:00 di venerdì 3 maggio.

Tutti gli abbonati, Classic e Plus, potranno accedere al servizio di cambio utilizzatore sempre a partire dalle ore 16:00 di venerdì 3 maggio.

Punti vendita

SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM

CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30)

(solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30) PUNTI VENDITA VIVATICKET

PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno della partita) - Viale delle Olimpiadi, 61

Da mesi, la Società è prima linea per combattere il fenomeno del Secondary Ticketing, al fine di tutelare i tifosi contro le truffe e il bagarinaggio online.

Ogni tifoso può segnalare comportamenti illeciti sulle piattaforme web che violano i termini e le condizioni di acquisto della nostra biglietteria.

Per inviare una segnalazione, è sufficiente effettuare il login su My ASR e riempire questo form con tutti i dettagli utili ad approfondire".