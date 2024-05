ATALANTA-ROMA: info biglietti. Tagliandi in vendita, settore ospiti a 32 euro (COMUNICATO)

Domenica alle ore 20:45 andrà in scena lo scontro Champions tra Atalanta e Roma, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società bergamasca, i biglietti per il settore ospiti sono in vendita al costo di 32 euro e i residenti nel Lazio potranno acquistare i tagliandi esclusivamente nel Settore Distinti e solo se sottoscrittori di fidelity card AS Roma. Ecco il comunicato ufficiale: "In ottemperanza alle disposizioni di ONMS e GOS:

– I residenti nella regione Lazio potranno acquistare biglietti esclusivamente nel Settore Distinti ospiti, e solo se sottoscrittori di fidelity card AS Roma.

I tagliandi saranno acquistabili dalle 10 di martedì 7 maggio alle 19 di sabato 11 maggio:

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/;

– In tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca qui (https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) in modalità tradizionale.

PREZZO 32€, non sono previste riduzioni".

(atalanta.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE