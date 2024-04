ROMA-JUVENTUS: info biglietti. Dalle 12 al via la vendita libera (COMUNICATO)

Nel weekend del 5 maggio (data e orario da confermare) andrà in scena il big match tra Roma e Juventus, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato ufficiale, dalle ore 12 di oggi inizierà la vendita libera dei biglietti. Ecco la nota: "L’ultimo big match della stagione. La penultima partita in casa nostra per questo campionato.

Un appuntamento che non ha bisogno di presentazioni, basta leggerne il nome: Roma-Juventus! La partita è in programma nel fine settimana del 5 maggio, allo Stadio Olimpico. Data e orari dovranno essere confermati nei prossimi giorni. La vendita dei biglietti per questa classica del calcio italiano parte alle 12 del 5 aprile. Ecco le fasi e le modalità per assicurarsi i tagliandi, sono previste riduzioni per gli Under 16. Fase 1: Prevendita Abbonati Plus Dalle 12 di venerdì 5 aprile, gli abbonati Plus potranno acquistare biglietti extra a un prezzo dedicato nei settori disponibili. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare due biglietti per singola transazione. Fase 2 – Vendita libera Dalle ore 12:00 di mercoledì 17 aprile, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 17 aprile. Il cambio utilizzatore per gli abbonati Serie A non sarà disponibile per questa partita". (asroma.com) VAI ALLA NOTA UFFICIALE