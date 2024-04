Roma-Bayer Leverkusen: staccati 50.000 biglietti. Al via la vendita libera, oltre 67mila tifosi in coda (FOTO)

Il 2 maggio alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale di Europa League. Nei giorni scorsi è iniziata la vendita dei tagliandi per il match casalingo e alle ore 16 di oggi è invece partita la vendita libera. Nelle due fasi precedenti (prelazione abbonati Serie A e abbonati Coppe) sono stati staccati ben 50mila biglietti.

La biglietteria online è stata presa d'assalto e alle ore 16:20 sono presenti oltre 67mila tifosi nella coda virtuale.