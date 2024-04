Roma-Bayer Leverkusen: da oggi via alla prelazione per gli abbonati di coppa

Inizia oggi la seconda fase della vendita dei biglietti per Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di andata in programma giovedì 2 maggio, ore 21, allo Stadio Olimpico. Da oggi la prelazione vedrà protagonisti i titolari dell'abbonamento per le Coppe che potranno dunque acquistare un biglietto valido per la gara contro la squadra di Xabi Alonso.

