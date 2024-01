ROMA-CAGLIARI: info biglietti. Al via la vendita libera (COMUNICATO)

Il 5 febbraio alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico Roma-Cagliari, partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato ufficiale, dalle ore 12 di oggi è iniziata la vendita libera dei biglietti e si parte da 23 euro a tagliando.

Ecco la nota: "Scatta la vendita per Roma-Cagliari, giornata numero 23 di Serie A, in programma lunedì 5 febbraio 2024 allo stadio Olimpico, alle 20.45.

I biglietti si potranno acquistare a partire dalle 12:00 di martedì 9 gennaio, partendo da 23 euro a tagliando.

Sono previste riduzioni e promozioni per gli studenti (under 25) e gli under 18, mentre gli under 14 potranno beneficiare di un biglietto omaggio di Tribuna Monte Mario Centrale Nord fino ad esaurimento, ma con l’acquisto contestuale di un altro ingresso a tariffa intera.

Roma-Cagliari, inoltre, fa parte del pack 3 gare comprensivo delle gare con Inter e Torino: un pacchetto unico e vantaggioso, da 35 euro a partita.

Modalità e altre info

Ogni tifoso, potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione.

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2023-24, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.

Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12:00 di martedì 09 gennaio.

Tutti gli abbonati, Classic e Plus, potranno accedere al servizio di CAMBIO UTILIZZATORE a partire dalle ore 12:00 di martedì 09 gennaio.

Punti vendita

Sito web ufficiale asroma.com

Contact Center AS Roma (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30)

Punti vendita VivaTicket

Punto vendita Stadio Olimpico (solo giorno partita) - Viale delle Olimpiadi, 61".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE