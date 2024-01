Europa League, ROMA-FEYENOORD: info biglietti. Dalle 16 al via la vendita libera (COMUNICATO)

Giovedì 22 febbraio alle ore 21 la Roma affronterà il Feyenoord nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Come annunciato dalla società giallorossa tramite una nota ufficiale, dalle ore 16 di oggi partirà la vendita libera dei biglietti per l'impegno europeo. Il comunicato: "La vendita libera avrà inizio alle ore 16 di lunedì 15 gennaio. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Sarà possibile accedere al servizio di cambio utilizzatore a partire dalle ore 16 di lunedì 15 gennaio".

