Coppa Italia, LAZIO-ROMA: info biglietti. Dalle 16 di oggi al via la vendita per gli abbonati Serie A. Dalle ore 9 dell'8 gennaio fase riservata agli abbonati Coppe, vendita libera alle 16 (COMUNICATO)

La Roma ha battuto per 2-1 la Cremonese nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, conquistando così l'accesso ai quarti, dove affronterà la Lazio. La società giallorossa ha comunicato le fasi di vendita per i biglietti del Derby della Capitale, che dovrebbe giocarsi il 10 gennaio alle ore 18:30 (data e orario da confermare).

PREVENDITA ABBONATI SERIE A TIM 2023/24

Settori CURVA SUD CENTRALE (INGR. 18/21) e CURVA SUD LATERALE (INGR. 15/17)

Gli abbonati AS Roma di CURVA SUD CENTRALE e LATERALE potranno esercitare il diritto di prelazione nei suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 18.00 di domenica 7 gennaio 2024.

Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto.

Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

La scelta del posto e del settore saranno libere, pertanto non sarà garantita la conferma del posto/settore dell’abbonamento.

Si ricorda di selezionare i seguenti settori al momento dell’acquisto:

Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale

Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale

Settore DISTINTI SUD EST (INGR. 22/24) e TRIBUNA MONTE MARIO LATERALE SUD (INGR. 11/13)

Gli abbonati AS Roma di CURVA NORD, DISTINTI SUD, DISTINTI NORD EST, TRIBUNA TEVERE, PARTERRE, TRIBUNA MONTE MARIO ed HOSPITALITY potranno esercitare il diritto di prelazione nel settore Distinti Sud Est e Tribuna Monte Mario Lat Sud, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16.00 di giovedì 4 gennaio, alle ore 18.00 di domenica 7 gennaio 2024.

Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto.

Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

I settori Distinti Sud Est e Tribuna Monte Mario Laterale Sud non saranno disponibili in prelazione agli abbonati di Curva Sud Centrale e Laterale.

PREVENDITA ABBONATI COPPE 2023/24

I possessori del solo Abbonamento Coppe potranno esercitare il diritto di prevendita su tutti i posti disponibili, dalle ore 9.00 alle ore 15.00 di lunedì 8 gennaio 2024.

Per esercitare la prelazione, solo online su sito ufficiale Vivaticket SS Lazio, sarà sufficiente inserire il PNR nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto.

Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione.

VENDITA LIBERA

L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 16.00 di lunedì 8 gennaio 2024.

Sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione.

PREZZI

CURVA SUD CENTRALE/CURVA SUD LATERALE/DISTINTI SUD 45€.

TRIBUNA MONTE MARIO LATERALE SUD 110€ (Under 16 € 60).

I prezzi saranno validi sia in prelazione che per l'eventuale vendita libera.

I settori di Tribuna Monte Mario Nord e Tribuna Tevere saranno gestiti direttamente dalla società SS Lazio tramite i canali di vendita dedicati.

Non sarà pertanto garantito alcun diritto di prelazione ad abbonati AS Roma su tali settori.

(asroma.com)

