MILAN-ROMA, info biglietti: settore ospiti a 34 euro (COMUNICATO)

Nella ventesima giornata di Serie A la Roma affronterà il Milan a San Siro e al momento la Lega Serie A non ha ancora comunicato data e orario del match. Tramite un comunicato ufficiale, la società rossonera ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti, tra cui quelli del settore ospiti. Ecco la nota: "Ai tifosi della squadra ospite è riservato il Terzo Anello Verde. I biglietti saranno in vendita su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket al costo di 34€ più commissioni. Per l’acquisto dei biglietti di Settore Ospiti è necessario essere titolari di Tessera del Tifoso rilasciata dalla Squadra Ospite".

(acmilan.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE