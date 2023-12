Coppa Italia, ROMA-CREMONESE: ultimi biglietti in vendita. Rimangono tagliandi solo in Tribuna Monte Mario

Rimangono pochi biglietti prima del sold out per il match di Coppa Italia fra Roma e Cremonese. Il club giallorosso ha pubblicato un aggiornamento sui tagliandi ancora a disposizione per la gara di mercoledì 3 gennaio (ore 21:00), la prima all'Olimpico del 2024. Rimangono tagliandi solo in Tribuna Monte Mario Centrale Nord, Laterale Nord, Laterale Sud e Nord.

?️ Ultimi biglietti disponibili per la nostra prima partita del 2024! ?❤️ ?️ https://t.co/es631XOEL6 #ASRoma pic.twitter.com/qWC7C1Vs4a — AS Roma (@OfficialASRoma) December 27, 2023