Coppa Italia, ROMA-CREMONESE: info biglietti. Tagliandi in vendita dalle ore 16 (COMUNICATO)

Il 3 gennaio alle ore 21 la Roma affronterà la Cremonese allo Stadio Olimpico nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e la vincente di questa sfida se la vedrà con la Lazio ai quarti. Come annunciato dalla società giallorossa tramite una nota ufficiale, dalle ore 16 di oggi potranno essere acquistati i biglietti per Roma-Cremonese.

Ecco il comunicato: "In palio c'è un super quarto di finale. In palio c'è il Derby! La sfida di Coppa tra Roma e Cremonese è un'altra grande tappa di una stagione giallorossa in crescendo.