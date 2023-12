Biglietti: dalle 12 di oggi in vendita il pack 3 partite con Cagliari, Inter e Torino a partire da 35 euro a gara (COMUNICATO)

La Roma annuncia una novità: dalle ore 12 di oggi è in vendita il pack 3 partite che prevede i match casalinghi di Serie A contro Cagliari (5 febbraio ore 20:45), Inter (10 febbraio ore 18) e Torino (26 febbraio ore 18:30). Il costo è di almeno 35 euro a gara.

Ecco il comunicato ufficiale: "Sono tre partite molto importanti per la corsa della Roma verso la zona Champions. E una di queste è un big match, è un appuntamento che riporta alla memoria sfide leggendarie, oltre a essere la gara di ritorno contro la squadra a oggi prima in classifica... Dalle ore 12 di giovedì 28 dicembre, quando scatterà la vendita del nuovo Pack, sarà possibile risparmiare rispetto al prezzo del singolo biglietto per le sfide casalinghe con Cagliari (05/02 ore 20:45), Inter (10/02 ore 18) e Torino (26/02 ore 18:30): si parte da 35 euro a match!