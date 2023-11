Sassuolo-Roma: info biglietti. Settore ospiti a 35 euro

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma tornerà in campo domenica 26 novembre all'Olimpico per affrontare l'Udinese. Nel turno successivo, la 14esima giornata di campionato, i giallorossi saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium: il club neroverde ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti anche del settore ospiti (35 euro). Di seguito il comunicato:

In merito alla gara Sassuolo-Roma, 14^ giornata di Serie A TIM, in programma domenica 3 Dicembre alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la prevendita dei biglietti partirà venerdì 24 Novembre dalle ore 15.

Ecco di seguito tutte le informazioni relative alla prevendita.

I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità:

online su ticket.sassuolocalcio.it

presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio e la domenica).

durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio e la domenica). presso i punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te)

(clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te) il giorno gara presso i botteghini del Mapei Stadium dalle ore 16

Si comunica che non è possibile acquistare i biglietti di tribuna Nord presso lo Store del Sassuolo Calcio.

La vendita dei biglietti nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di sabato 2 Dicembre: infatti il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord) .

Per acquistare un tagliando e per entrare allo stadio, sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento.

Il biglietto RIDOTTO MILITARI / INVALIDI è acquistabile ESCLUSIVAMENTE presso lo store ufficiale del Sassuolo Calcio durante gli orari di apertura o presso le biglietterie del Mapei Stadium il giorno della partita a partire da 1 ora e mezza dal fischio d’inizio, esibendo tutta la documentazione attestante il diritto alla riduzione.

[...]

(sassuolocalcio.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE