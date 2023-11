Biglietti: al via la vendita dei tagliandi contro Sheriff e Fiorentina

Al via da oggi la vendita dei biglietti per assistere a Roma-Sheriff, ultima partita del girone G di Europa League in programma il 14 dicembre alle 18.45 allo Stadio Olimpico. La Roma, tramite una breve news su Twitter, annuncia il via alla vendita dei tagliandi a partire da 18 euro, con promo per gli under 18 a 14 euro.

?️ Via alla vendita anche per i biglietti di Roma-Sheriff! La nostra ultima partita europea del 2023. Non mancare!

È scattata anche la vendita dei tagliandi per Roma-Fiorentina, in programma all'Olimpico il 10 dicembre alle 20.45.