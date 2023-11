Roma-Napoli: dalle 13 alle 16 offerte sui biglietti per il cyber monday

Nel lunedì dedicato alle offerte per la tecnologia, il "cyber monday", anche la Roma prepara un'offerta dedicata ai propri tifosi per i biglietti di Roma-Napoli che è in programma il 23 dicembre all'Olimpico: "A partire dalle ore 13:00 e fino alle ore 16:00 di lunedì 27 novembre - si legge sul sito ufficiale del club - sarà possibile acquistare i biglietti in promozione. Non perdere il vantaggio - nella finestra temporale di 3 ore - di acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso rispetto al prezzo intero. L’offerta è valida solo per acquisti online e per i settori disponibili. Sconto applicato già nella fase d'acquisto!".

