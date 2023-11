Juventus-Roma, info biglietti: aperto anche il secondo anello del settore ospiti, si va verso il sold out

Sabato 30 dicembre alle ore 20:45 andrà in scena il big match tra Juventus e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Ieri alle 10 è partita la vendita libera e i biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochissimo tempo, motivo per cui la società bianconera ha deciso di aprire anche il secondo anello. All'Allianz Stadium è previsto il sold out nello spicchio dei tifosi romanisti (2000 posti) e il costo del tagliando è di 45 euro.