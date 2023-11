Biglietti, il Black Friday della Roma: sconti fino al 50% sui tagliandi contro Verona e Genoa

Il Black Friday arriva anche in casa giallorossa. La Roma avverte i tifosi degli sconti in arrivo, a partire dalla mezzanotte del 24 fino al 26 novembre, per acquistare i biglietti per assistere a Roma-Verona e Roma-Genoa, in programma rispettivamente il 21 gennaio e il 19 maggio (data e ora da confermare per entrambe) allo Stadio Olimpico.

Sarà possibile acquistare i tagliandi per i match scontati fino al 50% sulla tariffa intera, inoltre sono disponibili offerte anche sui settori premium con hospitality.