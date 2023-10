Slavia Praga-Roma: al via la vendita dei biglietti. Settore ospiti a 41 euro (COMUNICATO)

Dalle ore 12 di oggi è partita la vendita dei biglietti per Slavia Praga-Roma, match valido per la quarta giornata della fase a gironi dell'Europa League e in programma il 9 novembre alle ore 18:45 alla Fortuna Arena di Praga. Il costo dei tagliandi per il settore ospiti è di 41 euro. Ecco la nota ufficiale del club giallorosso.

