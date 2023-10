CAGLIARI-ROMA: info biglietti. Settore ospiti a 35 euro

Dopo l'impegno europeo contro il Servette, in programma domani sera allo Stadio Olimpico, la Roma farà visita al Cagliari domenica alle 18.00 nella sfida valida per l'ottava giornata di campionato. Come comunica il sito della società rossoblù è iniziata oggi la vendita dei tagliandi per il settore ospiti riservato ai giallorossi:

BIGLIETTI SETTORE OSPITI

I biglietti per il Settore Ospiti sono in vendita dalle ore 18 del 04/10 e sino alle ore 19 del 07/10, online e nelle ricevitorie autorizzate TicketOne.

Il costo del singolo tagliando è di 35€, più i costi di prevendita.

Vendita senza alcuna limitazione territoriale e di fidelity card.

Come da determina 26/2017 dell’ONMS, per il Settore Ospiti non è consentito il cambio nominativo.

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando. Per questioni di sicurezza, una volta all'interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori.

La capienza del Settore Ospiti dell'Unipol Domus è di 415 posti. Vi sono 40 posti auto e 5 posti bus dedicati. Per prenotazioni, inviare una mail a [email protected].

(cagliaricalcio.com)

