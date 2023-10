Biglietti: verso il sold out con Monza e Slavia Praga

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma riprenderà il cammino in campionato sfidando nella 9a giornata il Monza allo Stadio Olimpico domenica alle 12.30. Secondo quanto appreso, si va verso il sold out per Roma-Monza: sono rimasti gli ultimi posti prima di registrare il tutto esaurito. Saranno oltre 62mila i tifosi presenti in casa per assistere alla gara di Europa League contro lo Slavia Praga in programma il 26 ottobre e anche qui si viaggia verso il tutto esaurito. Nell'11a giornata di Serie A contro il Lecce, gara prevista per il 5 novembre dopo la trasferta di Milano contro l'Inter, al momento si contano 57.400 tifosi.

LR24