Roma-Slavia Praga, info biglietti: tagliandi in vendita dalle 12, si parte da 23 euro (COMUNICATO)

Il 26 ottobre alle ore 21 la Roma affronterà lo Slavia Praga allo Stadio Olimpico nel match valido per la terza giornata della fase a gironi dell'Europa League. La società giallorossa ha annunciato sul proprio sito di aver messo in vendita i biglietti a partire dalle ore 12 di oggi e il costo è di almeno 23 euro. Ecco la nota ufficiale: "Dalle 12 di mercoledì 27 settembre è possibile acquistare i biglietti di Roma-Slavia Praga, matchday 3 di Europa League.

La partita è in programma allo stadio Olimpico, giovedì 26 ottobre alle 21.

I prezzi partono da 23 euro. Sono previste riduzioni per gli Under 18 nei settori Parterre Nord, Parterre Sud, Monte Mario Laterale Nord, Monte Mario Top Nord.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione.

Abbonati Plus

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita.

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due tagliandi in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 27 settembre.

Tutti gli abbonati, Classic e Plus, potranno accedere al servizio di Cambio Utilizzatore sempre a partire dalle 12 del 27/9".

(asroma.com)

