Domenica 1 ottobre alle ore 20:45 la Roma affronterà il Frosinone nel match valido per la settima giornata di Serie A. Dopo le tre trasferte consecutive (Tiraspol, Torino e domani Genova), i giallorossi torneranno a giocare allo Stadio Olimpico e al loro fianco avranno, come di consueto, migliaia di tifosi. Anche per questa partita il sold out è sempre più vicino, infatti sono rimasti meno di 2000 biglietti.

LR24