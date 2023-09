Roma-Frosinone: dalle 12 al via la vendita dei biglietti

Il prossimo primo ottobre la Roma tornerà a giocare all’Olimpico contro il Frosinone. Tramite un comunicato la società fa sapere che dalle 12 di oggi, martedì 19 settembre, sarà possibile acquistare il tagliando per la sfida, contro i gialloblu allenati dall’ex Di Francesco. I prezzi partono da 24 euro. Riduzioni sono previste per gli Under 16 nei settori Distinti Nord-Est, Tevere Parterre Nord, Tevere Parterre Sud, Monte Mario Laterale Nord e Monte Mario Top Nord. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione.

(asroma.com)

