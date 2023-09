Roma-Empoli: al via la vendita dei biglietti. Riapre la Tribuna Tevere Parterre (FOTO)

Oggi alle ore 12 è partita ufficialmente la vendita dei biglietti per Roma-Empoli, match valido per la quarta giornata di Serie A e in programma domenica 17 settembre 20:45. La novità riguarda l'apertura della Tribuna Tevere Parterre (precedentemente chiusa per lavori) e, secondo quanto riportato dalla società giallorossa, "tutti gli abbonati Serie A che erano stati collocati provvisoriamente nel settore Tribuna Tevere Top Nord sono stati riposizionati nella Tribuna Tevere Parterre garantendo lo stesso posto dell’abbonamento 22-23".

