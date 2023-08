VERONA-ROMA: info biglietti. Da martedì alle 10 al via la vendita per il settore ospite

Sabato 26 agosto alle ore 20:45 la Roma sarà ospite a Verona per la seconda giornata di Campionato. Come fa sapere la società veneta, i biglietti per assistere al match saranno disponibili a partire dalle ore 10 di martedì 22 agosto al costo di 25€ compresa la prevendita. L'acquisto dei ticket da parte dei residenti della Regione Lazio sarà limitato solo al settore ospiti con l'obbligo di presentare la tessera del tifoso emessa dalla società. Sarà possibile assicurarsi un biglietto per l'ingresso allo stadio entro le ore 19 di venerdì 25 agosto.

(hellasverona.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE