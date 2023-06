Abbonamenti: superata quota 37.000 dopo l'inizio della fase 2

Si è aperta ieri alle 16:00 la fase 2 per quanto riguarda la vendita degli abbonamenti per la stagione 2023-24. Dati importanti già al termine della fase 1, con curve, distinti e diversi settori della Tribuna Tevere sold out. A meno di 24 ore dal via della vendita libera, inoltre, sono oltre 37mila le tessere totali staccate dal club giallorosso.