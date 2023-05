Europa League, Siviglia-Roma: le informazioni sui biglietti distribuiti dalla UEFA (COMUNICATO)

La finale di Europa League si avvicina. La Roma ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato in cui fornisce tutte le informazioni utili riguardanti i biglietti distribuiti dalla UEFA in vista del match del 31 maggio. Ecco la nota: "AS Roma informa i tifosi che i biglietti acquistati sul portale UEFA sono stati regolarmente distribuiti a tutti i romanisti nelle scorse ore.

Controlla ora l'e-mail utilizzata per creare account Uefa e visualizza il tuo biglietto in pochi e semplici passaggi: Scarica la app UEFA MOBILE TICKETS Inserisci la tua e-mail Copia e incolla il codice di verifica CONSERVA (KEEP) il tuo biglietto e inserisci i tuoi dati personali. Se ne possiedi più di uno, TRASFERISCI gli altri biglietti alle altre persone del tuo gruppo, oppure CONSERVALI e inserisci i dati dei tuoi amici nella app. Il trasferimento è l'opzione consigliata perché velocizza le procedure all'ingresso dello stadio . Attenzione! L’inserimento dei dati personali degli utilizzatori è un passaggio obbligatorio e le informazioni devono corrispondere al documento d'identità che porti con te il giorno della partita. Ricorda che tutti i tifosi saranno soggetti a controlli di identità all'ingresso dello stadio e non saranno accettati copie o screenshot dei documenti". (asroma.com) VAI ALLA NOTA UFFICIALE