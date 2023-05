La Roma ha deciso di mettere in palio due biglietti in Tribuna Monte Mario per la sfida contro il Bayer Leverkusen, in programma giovedì 11 maggio alle ore 21 allo Stadio Olimpico e valida per l'andata della semifinale di Europa League. Il contest terminerà il 7 maggio alle 23:59.

(concorsi.asroma.com)

VAI AL CONCORSO