Roma-Inter, info biglietti: al via la vendita libera (VIDEO)

La Roma affronterà l'Inter allo Stadio Olimpico nella super sfida (data e orario da confermare) valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Come ricordato dalla società giallorossa su Twitter, dalle ore 16 di oggi è partita la vendita libera dei biglietti per assistere dal vivo al big match. "È partita la vendita libera per Roma-Inter! Acquista il tuo biglietto prima che l’Olimpico si riempia", l'annuncio della Roma.

