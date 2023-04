Roma-Bayer Leverkusen: aggiornato l'orario della vendita libera, si parte dalle 17

Oltre 45mila tifosi, fino a ieri, avevano fatto valere la propria prelazione per assicurarsi un biglietto per Roma-Bayer Leverkusen, semifinale di Europa League d'andata, in programma l'11 maggio. Oggi scadeva il termine per la prelazione, successivamente al quale scatterà la vendita liberi sui posti rimanenti.

E la Roma ha aggiornato gli orari per le due fasi: fino alle 16 di oggi ci sarà ancora la vendita riservata ai titolari dell'abbonamento per le coppe mentre dalle 17 scatterà la vendita libera. Un'ora più tardi rispetto a quanto previsto fino a ieri.