MONZA-ROMA: info biglietti. Settore ospiti a 30 euro, tagliandi in vendita da domani

Dopo la sfida col Milan in programma sabato alle 18.00 allo Stadio Olimpico, la Roma sarà ospite del Monza nella 33esima giornata di campionato in scena mercoledì 3 maggio alle 21.00. Tramite un comunicato ufficiale il club giallorosso ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti riservato ai romanisti:

In vista di Monza-Roma, dalle ore 12 del 26 aprile saranno disponibili i biglietti del settore ospiti dell’U-Power Stadium.

La fase di vendita – dedicata ai tifosi giallorossi – sarà aperta fino alle 19 di martedì 2 maggio, i tagliandi potranno essere acquistati sul circuito Vivaticket online o nei punti vendita autorizzati. Il costo è di 30 euro, sarà possibile comprarne fino a 4 per singola transazione.

I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno accedere al settore ospiti solo se in possesso dell'AS Roma Card. I non residenti potranno acquistare senza limitazioni.

La gara, valevole per la giornata numero 33 di Serie A, è in programma mercoledì 3 maggio alle 21.

(asroma.com)

