ATALANTA-ROMA, info biglietti: tagliandi in vendita a partire dalle ore 10 del 17 aprile. Settore ospiti a 32 euro (COMUNICATO)

Lunedì 24 aprile alle ore 20:45 la Roma affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, i biglietti per il settore ospiti verranno messi in vendita a partire dalle ore 10 del 17 aprile e il prezzo è di 32 euro. La nota ufficiale: "I biglietti del settore ospiti dello Gewiss Stadium per Atalanta-Roma saranno in vendita dalle 10 di lunedì 17 alle 19 di domenica 23 aprile.

I tagliandi, destinati ai tifosi romanisti, si potranno comprare online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ e presso tutti i punti vendita autorizzati del circuito Vivaticket su territorio nazionale (consultabili alla pagina https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) in modalità tradizionale.

La partita è in programma lunedì 24 aprile alle 20.45 allo Gewiss Stadium, vale la giornata numero 31 di Serie A.

Il prezzo è di 32 euro, non sono previste riduzioni e non sono cedibili a terzi. I residenti nella provincia di Roma potranno acquistare esclusivamente tagliandi per il settore Ospiti e solo se possessori di fidelity card AS Roma (per acquistare la AS Roma Card clicca qui e seleziona la voce “emissione nuova tessera”)".

