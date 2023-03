Roma-Juventus, Stadio Olimpico sold out: cancelli aperti alle 18:15 (COMUNICATO)

Domani alle ore 20:45 la Roma affronterà la Juventus nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Il teatro del match sarà lo Stadio Olimpico che, come ormai di consueto, ha registrato un nuovo sold out. La società giallorossa ha comunicato sul proprio sito le info per i tifosi che si recheranno all'impianto: "Una classica del campionato italiano, una sfida eterna che ha scritto romanzi del calcio. Domenica 5 marzo sarà Roma-Juventus, all'Olimpico.

Lo Stadio farà registrare l'ennesimo sold out stagionale, garantendo alla squadra un'altra cornice da brividi per una notte comunque da ricordare. Per provare ad avere una possibilità di assistere al match, prestate sempre massima attenzione alla rivendita degli Abbonati Plus: sulla pagina biglietti potete monitorare costantemente l'eventuale, sopravvenuta, disponibilità. Vediamo adesso tutte le info utili per chi domenica sarà presente all'Olimpico".

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle ore 18:15. Il consiglio è sempre quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio (ore 20:45). Su viale delle Olimpiadi sarà allestito un punto di assistenza per qualsiasi necessità. Il contact center sarà, invece, attivo sabato dalle ore 15 alle ore 18 e domenica dalle ore 17 alle 20:45. Dalle 17.45 alle 23.45 sarà aperto l'AS Roma Store su viale delle Olimpiadi, dove potrete scoprire prodotti esclusivi!

Una sciarpa speciale a sostegno dell'Ucraina

In occasione del match sarà possibile acquistare allo Stadio una sciarpa speciale. Il ricavato della vendita sarà devoluto per l’acquisto di generatori elettrici da inviare in Ucraina. La sciarpa sarà in vendita presso lo Store di viale delle Olimpiadi, nella Toyota Fan Zone e in una postazione apposita posta all’entrata dell’Area Hospitality 1927.

Scopri La Vip Experience

Vivi la Vip Experience di Roma-Juventus con un’esperienza prepartita indimenticabile, in una delle location più eleganti della Capitale nei pressi dello Stadio Olimpico. Ammirando il fantastico panorama della Città Eterna, sarà possibile godere di un light dinner dai sapori raffinati e ricercati, per poi spostarsi verso la propria seduta in Tribuna Monte Mario grazie a un transfer dedicato sia all’andata, sia al ritorno.

Toyota Fan Zone

Dalle 18:15 potrete anche immergervi nelle fantastiche attività della Toyota Fan Zone, nel piazzale che si trova tra la Curva Sud e la Tribuna Tevere. Dalle Photo Opportunities al Toyota Training Kit, in questo village potrete trascorrere ore piacevoli prima di immergervi nei novanta minuti, dentro l'impianto.

"Unstoppable" - "Superiamo gli ostacoli"

Anche per Roma-Juventus sarà attiva l'iniziativa “Unstoppable”, che rappresenta un potenziamento di "Superiamo gli Ostacoli", il progetto realizzato assieme a Protezione Civile Arvalia per consentire ai tifosi con disabilità di raggiungere comodamente l'Olimpico. , che rappresenta un potenziamento di "Superiamo gli Ostacoli", il progetto realizzato assieme a Protezione Civile Arvalia per consentire ai tifosi con disabilità di raggiungere comodamente l'Olimpico. “Unstoppable”, che nasce dalla collaborazione tra AS Roma e Gruppo Toyota, Main Global Partner del Club, con i marchi Toyota, Lexus e KINTO, punta a offrire un servizio di trasporto in piena armonia con i valori di sostenibilità ed inclusività che accomunano AS Roma e il Gruppo Toyota. Il servizio prevede il trasferimento gratuito a bordo dei veicoli Toyota verso lo Stadio dei tifosi con disabilità e dei volontari dell’associazione Arvalia, che si occuperanno di accompagnare i tifosi, di offrire assistenza nel corso di tutta la partita e di organizzare il loro rientro verso le abitazioni. Le prenotazioni possono essere effettuate dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto del match o di un abbonamento. In fase di prenotazione, il tifoso dovrà indicare la titolarità del biglietto/abbonamento e il settore di riferimento (se Tribuna Tevere o Monte Mario). Per prenotare il servizio basta contattare il seguente recapito telefonico, attivo 24 ore su 24: 351.8484045. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a: trasportodisabiliroma@gmail.com

“Offside Food Waste”

Per la lotta allo spreco alimentare, la Roma già da qualche partita ha promosso assieme ad Acli e all’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale l’iniziativa “Offside Food Waste”, che lega lo Stadio Olimpico a una parrocchia della Capitale. La raccolta del cibo sarà effettuata anche in occasione di Roma-Juventus.

Welcome Pack

Gli abbonati che ancora non lo hanno fatto, potranno ritirare il Welcome Pack dedicato agli abbonati 2022-23 presso lo stand preposto della nuova Fan Zone dell'AS Roma, presentando il QR Code del proprio abbonamento.

Parcheggi disabili

Sarà possibile accedere al parcheggio dello Stadio dei Marmi solamente per i possessori di abbonamento e/o biglietto con tariffa riservata a persone con disabilità non deambulanti. Per tutti gli altri tifosi con disabilità sarà a disposizione il parcheggio in viale Alberto Blanc. Per entrare, sarà obbligatorio esibire al personale addetto ai controlli il contrassegno del parcheggio e l’abbonamento/biglietto della partita. Per garantire un corretto utilizzo dei parcheggi riservati, il personale potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio. I parcheggi saranno accessibili fino a esaurimento dei posti disponibili.

