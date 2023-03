Roma-Barcellona: venduti quasi 35.000 biglietti. Già oltre 19.000 biglietti anche per il Feyenoord

Il botteghino della Roma continua a registrare grandi numeri, anche per la femminile. Per il match in programma martedì alle 21.00 allo Stadio Olimpico, che vedrà le ragazze di Spugna impegnate con il Barcellona per la sfida di Women's Champions League sono stati venduti quasi 35.000 biglietti. Ieri pomeriggio è iniziata anche la vendita in prelazione per gli abbonati Serie A per la partita di Europa League in programma il 20 aprile contro il Feyenoord, fino ad ora venduti oltre 19.000 biglietti. La vendità in prelazione per gli abbonati terminerà lunedì alle 16.00 ed inizierà la prelazione per gli abbonati Coppe, che potranno confermare la loro presenza fino alle 15.59 di mercoledì 22 marzo.