REAL SOCIEDAD-ROMA, info biglietti: prelazione per gli abbonati Serie A dal 2 marzo, vendita libera al via dalle 12 del 6 marzo. Tagliandi a 45 euro (COMUNICATO)

Il voucher ottenuto al termine del processo di acquisto non costituisce il titolo di accesso allo stadio.

Il biglietto (titolo di accesso per lo Stadio Reale Arena di San Sebastian) sarà inviato dal fornitore di servizi ticketing della Real Sociedad, entro le ore 18 di martedì 14 marzo, all’indirizzo mail inserito in fase di acquisto su asroma.com.

Il biglietto è nominativo e non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore dopo averlo ricevuto. Eventuali variazioni o errori dovranno essere segnalati all’indirizzo mail trasferta@asroma.it oppure al Contact Center AS Roma entro e non oltre le ore 13 di giovedì 9 marzo. Non saranno prese in considerazione ulteriori richieste oltre tale data.

A tutti i titolari di biglietto inoltre, su richiesta della Real Sociedad e delle autorità spagnole, nella giornata di lunedì 13 marzo AS Roma invierà via mail un link ad un form web dove sarà obbligatorio inserire gli estremi del proprio documento d'identità.

L’acquisto del biglietto comporta l’integrale accettazione del regolamento d’uso dello Stadio disponibile sul sito web ufficiale della Real Sociedad, nonché il rispetto del codice di condotta AS Roma disponibile qui.

qui. Per accedere allo Stadio Reale Arena sarà obbligatorio presentare il biglietto stampato (scelta consigliata) o direttamente dallo smartphone, unitamente ad un valido documento d’identità con foto.

Non sarà consentito l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio Reale Arena.

Per richiedere la prenotazione dei biglietti riservati ai tifosi invalidi su sedia a rotelle, è necessario inviare una mail a slo@asroma.it o dao@asroma.it.

AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Spagna per la gara senza essere già in possesso del biglietto valido per il settore ospiti e di verificare attentamente i requisiti di viaggio richiesti dalle autorità locali.

Per maggiori informazioni o in caso di mancata ricezione del biglietto è possibile scrivere una mail all’indirizzo trasferta@asroma.it o chiamare il Contact Center allo 06/89386000 (lun-ven 9:30-18:30).

(asroma.com)

